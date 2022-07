Kadernota 2023; opknapbeurt raadszaal en een ton voor onderzoek cultuurhistorie centrum Heeze

HEEZE-LEENDE - De raadszaal in het gemeentehuis in Heeze kan wel een frisse opknapbeurt gebruiken, vindt het college van B en W. Kosten: 80.000 euro.

Het programma waar het college van B en W in Heeze-Leende voor de komende vier jaar op moet varen is nog niet af, maar er ligt al wel een voorzichtig financieel plaatje voor 2023. Een van de nieuwe kostenposten is de herinrichting van de raadszaal.

De opstelling van de tafels is te krap en de beeldschermen zijn te klein. Ook de raamdecoratie is verouderd en er wordt gekeken naar een oplossing om in de zomermaanden het zonlicht te dempen. Verder is het de bedoeling om het interieur en de audio aan te passen.

De opknapbeurt moet 80.000 euro kosten, zo is te lezen in de kadernota voor 2023 die maandagavond in de gemeenteraad werd besproken maar nog niet vastgesteld. Dat moet volgende week gebeuren. Maar dat zal dan met een slag om de arm zijn. Want het is na de verkiezingen eerder dit jaar namelijk nog altijd wachten op het raadsbreed programma dat als leidraad voor de begroting moet dienen.

Onderzoek cultuurhistorie in centrum Heeze

Toch geeft het financiële overzicht alvast een aardige inkijk in verschillende projecten. Zo wordt een ton uitgetrokken voor cultuurhistorisch onderzoek in het centrum van Heeze. Wat zijn de historische parels? Waar is herbestemming noodzakelijk? In hoeverre mag de uitstraling worden aangepast?

De antwoorden op die vragen moeten de stedenbouwkundige uitgangspunten gaan vormen voor nieuwe ontwikkelingen.

Dirk Heziusschool

Voor een onderzoek naar de Dirk Heziusschool is 70.000 euro begroot. Het verouderde gebouw moet geschikt worden gemaakt voor de toekomst.

Na het onderzoek wordt dan een keuze gemaakt voor de meest passende oplossing: nieuwbouw of renovatie. En pas dan wordt duidelijk hoeveel het de gemeente gaat kosten.

Kunstgras DOSL

De plannen voor sportpark De Groote Speel in Leende worden ook steeds concreter. Voetbalclub DOSL heeft eerder al aangegeven een veld te willen laten ombouwen naar een kunstgrasveld. Daarnaast zijn er ideeën voor padelbanen en moet het sportpark opnieuw worden ingericht om individueel sporten beter te kunnen faciliteren.

Het college verwacht dat de werkzaamheden aan de velden al volgend jaar kunnen beginnen. kosten: 800.000 euro. De aanpak van de openbare ruimte laat iets langer op zich wachten en zal in 2025 worden opgepakt. Die kosten zijn geraamd op 700.000 euro.

De Triangel

Basisschool De Triangel is op zoek naar extra ruimte omdat het in het vorig jaar geopende multifunctionele gebouw in Leende alweer uit haar jasje groeit. De school heeft hiervoor bij de gemeente al een verzoek ingediend.

De komende tijd wordt in beeld gebracht welke mogelijkheden voor extra ruimte er in de omgeving van de school zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn.