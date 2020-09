Kansloze asielzoeker krijgt aparte plek op azc in Budel en Ter Apel

Buitenspel David is lhb­ti-vluchte­ling en wacht al 17 maanden in het azc: ‘Ik kan hier nog niet zijn wie ik ben’

5 maart BUDEL - Een slagboom verspert de doorgang naar het terrein van het azc in Budel. Verspreid over het enorme terrein staan gebouwen die er allemaal hetzelfde uitzien, en zelfs met een plattegrond in de hand is het even zoeken. Het geheel biedt op deze regenachtige dag een troosteloze aanblik. Af en toe slentert iemand door de regen. Binnen wacht David. Hij is lhbti-vluchteling.