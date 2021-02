Kapot mestbassin zorgt voor ravage op bedrijventerrein Poort 43 in Leende

Verpleeg­hui­zen in de knel: nijpend tekort aan ‘handjes’

16 januari EINDHOVEN - Net als de ziekenhuizen kampen de verpleeghuizen en geriatrische revalidatiecentra in Zuidoost-Brabant met een hoog ziekteverzuim. En dus stokt de doorstroom van patiënten, met name in en rond Eindhoven. „Het is steeds puzzelen.”