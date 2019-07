Kempen-Broek bij Weert en Cranendonck wil Unesco-label

Er is op dit moment nog maar één gebied in Nederland dat de titel mag dragen: De Maasheggen (Noord-Brabant) is sinds september 2018 het enige Mens en Biosfeer-gebied in Nederland. Het label wordt toegekend aan gebieden ‘waar de principes van duurzame ontwikkeling vertaald worden naar een lokale context.’ Wereldwijd zijn er 686 Mens en Biosfeergebieden (waarvan 20 grensoverschrijdend) in 122 landen.