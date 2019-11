De kommen en cilinders die Willy van Bussel in zijn atelier in Heeze maakt gaan de hele wereld over. ,,Toch kennen niet veel dorpsgenoten mijn werk”, zegt Van Bussel. Wellicht komt daar vanaf zondag verandering in. Ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum start dan een solotentoonstelling bij zijn ‘huisgalerie’ Kempro in Sterksel. Ook wordt er een boek gepresenteerd.