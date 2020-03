Kerkdiensten in Heeze-Leende en Cranendonck via televisie

De dienst van zondag 22 maart wordt vooraf, zonder kerkgangers, opgenomen in de parochiekerk St.-Petrus' Banden in Leende. Voor de uit te zenden viering op zondag 29 maart zijn de pastores te gast in de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk in Budel en de viering van Palmzondag 5 april vindt plaats in de Protestantse Kerk in Heeze.