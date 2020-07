Kermis in Budel en Gastel definitief van de baan: ‘slapeloze nachten’

BUDEL - De kermis in Budel en Gastel gaat definitief niet door. Ondanks de zoektocht naar mogelijkheden is een kermis organiseren in coronatijd niet haalbaar gebleken, aldus de gemeente Cranendonck. Voor kermisexploitanten is het de zoveelste klap.

Volledig scherm Dolf van der Marel stond voorheen met drie attracties op de kermis in Budel. © DCI Media Tijdens de kermis in Budel stond Dolf van der Marel normaal gesproken met een reuzenrad, ijskraam en Safari Trip. Maar toen kwam de coronacrisis en verdampte zijn volledige inkomen. ,,In het begin heb ik er enorm veel stress van gehad. Met het reuzenrad ben ik volledig afhankelijk van evenementen. Die vielen allemaal weg. Daar heb ik slapeloze nachten van gehad.”



Vrijdagochtend heeft ook de gemeente Cranendonck na lang beraad besloten om de kermissen ook af te lasten. ,,Na overleg tussen de gemeente, horeca-ondernemers, kermisexploitanten en hulpdiensten is besloten in het belang van de gezondheid en veiligheid", aldus de gemeente.

Te weinig tijd

Er was simpelweg te weinig tijd om de kermis in Budel-Schoot te organiseren. Ook voor de kermis in Maarheeze was meer tijd nodig voor de besluitvorming. De kermis in Soerendonk was eerder al geannuleerd in verband met het toen nog geldende verbod op evenementen. Ook voor de kermis in Budel en Gastel blijkt het nu onmogelijk.

,,Wij vinden het erg jammer dat wij onder de huidige omstandigheden helaas tot deze conclusie moeten komen dat de kermissen in onze gemeente Cranendonck niet door kunnen gaan", laat de gemeente weten. ,,Wij wensen de betrokken kermisexploitanten heel veel sterkte toe in deze moeilijke en onzekere tijd. Wij hopen dat wij in 2021 onze kermissen weer mogen organiseren.”

Voor Van der Marel is het de zoveelste klap. Maar gelukkig heeft hij de vindingrijkheid om te denken in mogelijkheden. ,,Ik ben tijdens de coronacrisis direct op zoek gegaan naar alternatieven. In samenwerking met de gemeente Maasgouw heb ik een vaste plek gezocht voor de ijskraam, die normaal op kermissen stond. We mogen nu tot 1 november op de Maasboulevard in Wessem staan. Zo komt er toch wat geld binnen.”

Ook voor het reuzenrad komen inmiddels mondjesmaat weer boekingen binnen. ,,Eind juli staat het rad tijdelijk in Helmond. We zullen een tijdje zuinig aan moeten doen maar ik heb goede hoop dat er toch nog wat licht is aan het einde van de tunnel.”