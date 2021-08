Kermis in Heeze nooit te druk; ‘We laten hier zien dat het kan’

HEEZE - In veel dorpen is dit jaar een streep gezet door de jaarlijkse kermis. De gemeente Heeze-Leende zette de seinen wel op groen voor het jaarlijkse evenement in het centrum van Heeze. Niet alleen de kermisbezoekers zijn daar blij mee.

Opzwepende muziek schalt uit de boxen van de kermisattractie Time Trip van Kees Kortsmit. Extra rook maakt het nog net wat spannender. De vier inzittenden worden flink door elkaar geschut. Ze krijsen van plezier.

Het is deze maandagmiddag niet heel druk op de kermis in Heeze. Desondanks is kermisexploitant Kortsmit een blij man. Hij staat voor het eerst dit jaar met zijn Time Trip weer eens op een kermis: ,,Vorig jaar heb ik in totaal vier kermissen gehad. Heeze is dit jaar mijn eerste.”

Quote We willen heel graag, thuis zitten is voor ons bijna een gevangenis­straf. Joop van de Weerdt, kermisexploitant Funhouse Central Park

Ook Joop van de Weerdt, die met zijn Funhouse Central Park een stukje verderop staat, is blij dat hij weer aan het werk is. Heeze is voor hem de vierde kermis dit jaar: ,,We willen heel graag. Thuiszitten is voor ons bijna een gevangenisstraf.”

De corona-restricties hebben er in de kermiswereld flink ingehakt. Van de Weerdt is dan ook erg te spreken over de inspanningen die in Heeze zijn gedaan om de kermis toch georganiseerd te krijgen. ,,Ik denk dat we hier met zijn allen laten zien dat het kan”, zegt Van de Weerdt.

Quote Niet dat ik het nou per se zo leuk vindt dat er geen horeca aanwezig is, maar het zorgt er wel voor dat mensen minder snel samenklie­ken Bezoekster kermis Heeze

Ondertussen koopt een moeder toegangskaartjes voor haar twee dochters. ,,Het is een stuk rustiger dan gisteren”, vertelt ze. ,,Toen stond er zelfs een rij voor een van de attracties.” Vandaar dat ze vandaag even terug is met haar kinderen: ,,Hoeven ze nergens te wachten.”

Ze vindt de kermis in Heeze prima georganiseerd. ,,Het is heel goed te doen. Vooral omdat het zo ruim is ingericht.” Dat er op het hele terrein geen alcohol wordt geschonken, is volgens haar goed voor de doorstroming en het handhaven van de 1,5 meter-regel: ,,Niet dat ik het nou per se zo leuk vindt dat er geen horeca aanwezig is, maar het zorgt er wel voor dat mensen minder snel samenklieken.”

Poort is niet dicht geweest

Om de toestroom beter in de gaten te kunnen houden, werden dit jaar ook hekken om het hele terrein geplaatst. Het maximum aantal bezoekers werd vanwege de coronaregels gesteld op duizend. Maar dat aantal is volgens de gemeente het hele weekend niet gehaald. De toegangspoort is dan ook niet dicht geweest.

De kermis in Heeze is dinsdag nog van 13.00 tot 24.00 uur geopend. De kermis in Leende staat gepland van 21 tot en met 24 augustus. Om beter aan de coronavoorschriften te kunnen voldoen is daar wel gekozen voor een andere locatie: het evenemententerrein aan de Breedvennen.