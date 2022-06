Kermis Soerendonk: extra jeugdactiviteiten

Tieners dreigden buiten de boot te vallen

De oproep is gedaan, omdat een grote groep Soerendonkers buiten de boot dreigde te vallen tijdens de kermisdagen. Net de voor de jeugd tussen de pakweg tien en achttien jaar aantrekkelijkste attractie, de botsauto’s, komt niet meer naar Soerendonk. En deze groep is weer te groot voor attracties als de draaimolen of ballen gooien en weer te klein om feest te vieren in zaal De Bout waar het tijdens de kermisdagen de ‘place to be’ is voor de jeugd van boven de achttien.

Programma voor de jeugd nog niet rond

Fred Smits van de kermiswerkgroep geeft aan, dat het programma voor de jeugd nog niet helemaal rond is, maar dat er in ieder geval leuke dingen georganiseerd kunnen worden. ,,Op zaterdag is er een dj-act van de Confetti Ravers, bekend van TikTok en op maandag hebben we een spektakel met Formule 1-simulators. Dan houden we wedstrijdjes voor onze tieners. Zondagavond is er ook een dj en op maandag is er van 18.00 uur tot 19.00 uur een ballonnenclown voor de allerkleinsten. Op dinsdag houden we vanaf 16.00 uur een sjoelbakcompetitie onder leiding van Arian Compen”, aldus Smits.