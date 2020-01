Kerstbomeninzameling Budel: ‘Vorig jaar troffen we een kunstkerstboom aan’

BUDEL - De feestdagen zijn nog maar net gepasseerd of Jeugdclubs Budel is alweer druk in de weer met de voorbereidingen voor het jaarlijkse paasvuur. Hiervoor werden afgelopen zaterdag in de gemeente Cranendonck honderden kerstbomen ingezameld.

Oude kerstbomen zijn de voornaamste brandstof voor de paasberg die op zaterdag 11 april bij de Voorterdijk in Budel wordt ontstoken. “In het begin hebben we ook snoeihout ingezameld, maar daarmee zijn we al snel gestopt. Kerstbomen branden het beste. Veel beter dan bijvoorbeeld coniferen, die vooral veel rook veroorzaken. Houten pallets zijn evenmin geschikt, omdat er dan spijkers achterblijven. Dat is iets wat de terreineigenaar natuurlijk niet wil”, vertelt Rens Cardinaal, voorzitter van Stichting Evenementen Jeugdclubs Budel.

Dennenbomen en sparren in alle soorten en maten, met en zonder kluit en met groene of bruine naalden, werden het afgelopen weekend afgeleverd bij de inzamellocaties in de gemeente Cranendonck. Dit jaar werden er voor het eerst ook in Maarheeze kerstbomen opgehaald door Jeugdclubs Budel. Cardinaal schat de opbrengst op zo’n tweeduizend exemplaren.

Kunstkerstbomen en plastic emmers

Niet alle kerstbomen zijn even geschikt voor het paasvuur, weet medeorganisator Joep van Cranenbroek: “Vorig jaar troffen we een kunstkerstboom aan. Die hebben we er maar tussenuit gehaald. Dat doen wij onder meer ook met de plastic emmers die we tegenkomen.”

De bomen worden opgeslagen bij een boer. “Een week voor het paasvuur beginnen wij met het opbouwen van de berg en het terrein”, vertelt Cardinaal.

Wereldrecord paaseieren schilderen

Vorig jaar werden veel paasvuren vanwege de droogte en het grote risico op een natuurbrand afgelast. In Budel ging het evenement wel door, maar dan in een afgeslankte vorm. Cardinaal: “We waren heel blij dat het paasvuur alsnog zijn doorgang heeft kunnen vinden. De berg kerstbomen was ongeveer tien bij tien meter groot. Dat was een hele mooi hoop. Dit formaat willen we de komende jaren aanhouden. In tegenstelling tot veel andere plaatsen in het land is voor ons ook niet zozeer de omvang van het paasvuur, maar meer de sfeer de belangrijkste factor.”