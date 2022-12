Kerstkaartje in Heeze later in de bus door zieke postbezorgers en te krappe bezetting

HEEZE - Wie nog een kerstkaartje wil sturen naar een familielid of vriend in Heeze, is waarschijnlijk al te laat. Het aantal ziekmeldingen onder de postbezorgers is er zo hoog, dat de post later dan normaal in de bus valt.