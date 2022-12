Kerstmarkt en optredens tijdens eerste editie van Kerstival in Sterksel

Kerstival is een samenwerking van muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel, Kempenhaeghe en brasserie De Broeders. In het verleden vonden er twee kerstmarkten plaats in het dorp. “We hebben het initiatief genomen om deze te verbinden in één kerstmarkt en daar is Kerstival uit geboren”, zegt Roland van der Linden van de muziekvereniging.

Optredens op verschillende plekken

Het evenement is uitgegroeid tot een festival, aldus Simone Kuilder, wijkcoach in Kloostervelden. Behalve een uitgebreide kerstmarkt zijn er op verschillende plekken rondom het Dokter Ruttenpark optredens. Bij de brasserie worden er niet alleen hapjes en drankjes geserveerd, maar laten ook verschillende Sterkselse muziekgroepen van zich horen, zoals zangkoor Sweet Sixty, The Blue Band, de band Bloe Noots en het orkest Gèr van Huis.

Muziek is er ook bij de boerderij van Kloostervelden, die wordt omgebouwd in een sfeervolle kerststraat. Ook wordt er een foodplein ingericht. Verder is er straattheater.

De kerstmarkt vindt grotendeels overdekt plaats in de gang van het klooster, zaal De Zaligheid in brasserie De Broeders, rondom de boerderij en het tussenliggende gebied.

Kerstival vindt zondag plaats van 14.00 tot 18.00 uur rondom het Dokter Ruttenpark in Sterksel. Entree is gratis.