Kindervakantiewerkers nemen afscheid na 111 dienstjaren: ‘Je moet blijven vernieuwen’

Veel dertigplussers uit deze dorpen, die vroeger hebben deelgenomen aan de avondvierdaagse, zullen het zich nog wel herinneren: het blauwe olifantje, het logo van de stichting Kindervakantiewerk Budel, op de auto van Jan Ras. ,,Dat was Jantje het olifantje. Veel mensen dachten dat het naar mij was vernoemd, maar de naam en het olifantje waren er al voordat ik actief werd voor het kindervakantiewerk. Het olifantje is in de loop der jaren helaas verloren gegaan”, vertelt Jan.

Quote Sjouwen en bouwen, dat is altijd mijn ding geweest Nico van Deurzen

De Budelnaar was vanaf 1979 actief voor de stichting. Als basisscholier nam hij zelf deel aan de activiteiten. In 1985 werd hij secretaris en daarna in 1991 voorzitter. De functie bekleedde hij tot voor kort. Ook zijn echtgenote Carla zwaait deze zomer af. Ze was 38 jaar als vrijwilliger in touw voor de stichting. Samen met bestuurslid Nico van Deurzen, die na dertig dienstjaren stopt, stond ze jarenlang tijdens de avondvierdaagse bij de ranjatap. Nico beheerde ook het materiaal van de stichting: ,,Sjouwen en bouwen, dat is altijd mijn ding geweest.”

Na drie generaties kinderen is de tijd aangebroken om het stokje over te dragen, vindt Jan: ,,Ik heb kinderen terug zien komen als leiding of als ouders. En bijna alle bestuursleden, inclusief Nico, heb ik als deelnemer meegemaakt.”

Nico: ,,Ik stond vroeger als eerste klaar met mijn slaapzak om mee op kamp te gaan.” Later ging hij mee als leiding. In die tijd werden de deelnemers in twee groepen verdeeld. “Als we dan terugkwamen kon ik thuis één nacht in mijn eigen bed slapen. Een dag later stond de volgende groep alweer klaar.”

Vooral gefungeerd als vraagbaak

Vorig jaar september hakten de drie ‘kindervakantiewerkers’ de knoop door om te stoppen. Jan: ,,Het afgelopen jaar hebben we vooral gefungeerd als vraagbaak. Nico en Carla stonden deze week voor het laatst bij de ranjawagen en ik regelde voor het laatst het verkeer.”

Het drietal bewaart veel goede herinneringen aan het kindervakantiewerk, onder meer aan de jubileumvieringen. Jan: ,,Het vijftigjarig bestaan werd gevierd met Jochem van Gelder en een optreden van de Band Zonder Banaan. Helaas is het zestigjarig jubileum door corona geruisloos voorbijgegaan.”

Van hun vier weken durende zomervakantie reserveerde het drietal er drie voor het kindervakantiewerk. Carla: ,,Voor onszelf bleef er een week over. Gelukkig houden we niet van lange vliegvakanties.”

Veel meer mensen op vakantie

Het uitgangspunt van stichting is het organiseren van activiteiten voor kinderen die niet op vakantie gaan. Dat kan bijvoorbeeld zijn om financiële redenen, of omdat hun ouders in de zomervakantie moeten werken. Carla: ,,We merken dat er tegenwoordig veel meer mensen op vakantie dan vroeger.” Dat zorgde in de loop der jaren voor een stevige afname van het aantal deelnemers. Jan: ,,Toch zijn we erin geslaagd om de aantallen de laatste jaren stabiel te houden. Belangrijk daarbij is dat je als organisatie niet terugvalt op routine, je moet blijven vernieuwen. Tegenwoordig kun je niet meer aankomen met een huifkartocht, maar als er aansprekende activiteiten worden gehouden, vaak met spectaculaire Engels-klinkende namen, dan komen de kinderen nog bijna als vanzelf.”