Kitty uit Heeze vond het poesiealbum uit 1946 van de Eindhovense Marietje en geeft het terug aan de familie

,,Dit album behoort aan mij. Zolang ik heb te leven. Marietje is mijn naam. Door mijn ouders mij gegeven", staat er op de eerste bladzijde van het album. Het is geschreven op 6 december 1946, toen was Marietje 7 jaar oud.

Kitty kocht het album jaren geleden in een kringloopwinkel. ,,Ik vroeg me af: wie doet nou zo'n album weg?!", zegt Kitty. Ze kwam het boekwerk recent tegen bij het opruimen van een boekenplank. ,,En ineens herinnerde ik me een oproep die ik ergens had gezien of gelezen. Een vrouw wilde haar poesiealbum terug omdat haar vader erin had geschreven. Dus ik dacht: ‘Ik zal eens kijken of de vader in dit album heeft geschreven.’ En warempel: op de tweede bladzijde stond haar vader.”