Klinkers Ginderover in Heeze na vorstperiode deels verzakt; weghelft afgesloten

44 Jaar De Flausmause: ‘Tekening voor de nieuwe carnavals­wa­gen is al klaar’

15 februari BUDEL-SCHOOT - Het bouwen van een feestje en een grote praalwagen is wel besteed aan carnavalsvereniging De Flausmause uit Budel-Schoot. Maar dit seizoen is alles anders dan anders. En dat is balen en wennen. Zeker in een bijzonder jubileumjaar.