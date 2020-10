Knaagknever legt Leendse klokken stil

Bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel is onlangs begonnen met de voorbereidingen voor de opknapbeurt van de klokkenstoel en -vloer in de toren van de Sint-Petrus’ Bandenkerk. Sinds woensdag luiden en slaan de klokken niet meer. Het duurt waarschijnlijk nog een dag of tien voordat het weer te horen is.

,,De werkzaamheden zijn dringend nodig, anders is het niet ondenkbaar dat de constructie het op een bepaald moment begeeft”, vertelt pastoor Wim van Meijl. ,,Vooral de houten klokkenvloer is toe aan een onderhoudsbeurt”, zegt aannemer Gerdy Verhoeven van bouwbedrijf Van de Ven.

Boosdoener

Grote boosdoener is de bonte knaagkever, de vijand van menig kerktoren. ,,Bonte knaagkevers hebben flinke delen van het eikenhout vanbinnen weggevreten. We komen het beestje vaker tegen in kerktorens. In een halfjaar tijd kan er al veel schade zijn aangericht. Dat geldt ook voor de boktor. De strijd tegen deze insecten heeft voortdurend onze aandacht”, zegt Verhoeven. Met name de moer- en dwarsbalken zijn verrot en aangetast door de bonte knaagkever. Met behulp van onder meer epoxy wordt het hout gerestaureerd. Verhoeven: ,,Maar het gebruik van dit materiaal is niet oneindig, anders wordt de constructie te star en kan er bijvoorbeeld tijdens het luiden van de klokken schade ontstaan aan de klokkenstoel en zelfs aan de toren.”

Dit in tegenstelling tot het eikenhout dat beweeglijk is en daardoor een dempend effect heeft op de trillingen die vrijkomen bij het gelui.

Het werk vergt een nauwkeurige planning. Zeker in coronatijd. ,,Eerst moet de klokkenstoel, de stellage waarin de klokken hangen, met stempels worden opgetild. Pas dan kunnen we bij het vloergedeelte. Dat is flinke klus. De klokken en het hout wegen samen duizenden kilo’s”, weet Verhoeven, die de bijna tweehonderd treden naar boven al veelvuldig beklommen en afgedaald heeft.

Restauratie

De laatste grote restauratie van de toren vond plaats in 2000. De klokkenvloer en -stoel dateren vermoedelijk uit de zeventiende eeuw. Verhoeven durft zich niet te wagen aan de exacte leeftijd. ,,Het gaat in ieder geval over honderden jaren. Wel duidelijk is dat het de eerste keer is dat er reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan de vloer en stoel.”

De vier klokken dateren allemaal van kort na WOII. Behalve de gebruikelijke klokslagen luidt het zogeheten angelusklokje iedere dag om 07.30, 12.00 en 18.00 uur ongeveer één minuut. Dit gebruik is ontstaan als oproep om te gaan bidden, maar voor sommige Leendenaren heeft het ook een wekkerfunctie. Van Meijl: ,,De laatste keer dat de klokken niet luidden was op Stille Zaterdag (paaszaterdag, red.). Toen kreeg ik een reactie van iemand die zich had verslapen.”