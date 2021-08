koffie, krantje en kletsen in De Huiskamer van Sterksel

STERKSEL - Dorpshuis Valentijn in Sterksel vervult al jaren een belangrijke sociale rol in het dorp. Maar overdag is het gebouw vaak dicht. Daar komt met de opening van De Huiskamer verandering in.

Een groep vrijwilligers heeft vanaf mei hard gewerkt om de verouderde KPJ-ruimte om te turnen in een nette ontmoetingsruimte. Tijdens de vele poets- en verfsessies zijn ook de discoballen van het plafond gehaald. De afgelopen weken werd de ruimte ingericht met een zitbank, stoelen, tafels en zitjes op de vensterbanken.

,,Alles low budget", vertelt kartrekker Hetty Beenders. ,,De meeste spullen komen van de inwoners zelf. Ook hebben we meubilair overgenomen van De Huiskamer in Leende.”

Quote De Huiskamer draagt bij aan leefbaar­heid van ons dorp Wies de Haan, Dorpsraad Sterksel

Beenders is bestuurslid van dorpshuis Valentijn. De Huiskamer is samen met de dorpsraad gerealiseerd. Wies de Haan van de dorpsraad: ,,Uit eerder onderzoek is gebleken dat inwoners een plek missen om elkaar te ontmoeten. De Huiskamer draagt bij aan de leefbaarheid van ons dorp.”

Bezoekers kunnen er straks elke maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur terecht om met elkaar te kletsen, de krant te lezen, een spelletje te spelen en samen een kopje koffie te drinken. Beenders: ,,Dat kan later uitgebreid worden met andere activiteiten.”

Brede groep enthousiaste vrijwilligers

Of het druk gaat worden in de nieuwe Sterkselse huiskamer? Dorpshuis-voorzitter Wim Camp is optimistisch: ,,We hebben in elk geval een brede groep enthousiaste vrijwilligers die zich hiervoor gaat inzetten. En uit het onderzoek is gebleken dat er behoefte aan is. Maar ja, dat moet natuurlijk in de praktijk dan wel nog altijd blijken.”

De Huiskamer is nu zo goed als klaar. Bij het bestuur leven al nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld om de mini-bibliotheek in de foyer bij De Huiskamer te betrekken. ,,Maar dat kan later nog altijd. We willen eerst hiermee een start maken”, vertelt Camp.

Grootschalige verbouwing dorpshuis

Met De Huiskamer wordt vooruitgelopen op de grootschalige verbouwing van het dorpshuis. Daarvoor is door de gemeente Heeze-Leende al geld vrijgemaakt. De uitvoering laat nog even op zich wachten. Camp: ,,Ik schat dat we daar over twee jaar mee beginnen. We moeten eerst nog een plan van aanpak maken.”

De Huiskamer wordt donderdag 9 september officieel geopend door wethouder Jan de Bruijn. Op 6 en 8 september kunnen belangstellenden alvast ‘proefdraaien'.