Komend weekend is het weer zover in Heeze. ‘Niemand is écht goed in beachvolley’

HEEZE - Heeze waant zich op zaterdag 25 en zondag 26 juni een badplaats. In de gemeentehuistuin vindt dan het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi plaats. Volgens Roderick de Bruijn, één van de organisatoren van het evenement, zien de ongeveer 400 deelnemers er naar uit. ,,Dit is het eerste grote zomerevenement in het dorp. Mensen zijn er klaar voor.”

Roderick en zijn vrienden Berry Wijnen, Arjen Snoeijen en Max de Man Lapidoth kwamen jaren geleden al op het idee voor het toernooi. Ze kregen de kans een kijkje in de keuken te nemen bij een vergelijkbaar toernooi in Valkenswaard. De Bruijn: ,,Wij dachten meteen: dit kunnen wij ook. Maar anders.” Aan de hoek van de bar bij Tapperij De Zwaan in Heeze smeedden ze de eerste plannen.

Negen vrachtwagens wit zand

Bij andere toernooien is één van de doelen vaak om geld voor een vereniging of de lokale horeca te verdienen. Volgens Roderick de Bruijn onderscheidt Beachvolleybal Heeze zich op dat gebied. ,,Dit is echt van een stel Heezenaren, vóór Heeze.”

Winst is een middel om volgende edities te garanderen, geen doel op zich. Het toernooi zat al vanaf de eerste editie op zijn capaciteit (tussen de 40 en 50 teams). Dit jaar voegde Frank Ariëns zich bij de organisatie en puzzelde de wedstrijdleiding met de speelschema’s, waardoor er 54 teams mee kunnen doen. Een record, en het hadden er méér kunnen zijn.

Plannen om uit te breiden zijn er wel, maar die zijn voorzichtig. Op de huidige locatie is amper plek voor een vijfde speelveld. Berry Wijnen: ,,Maar dat zijn wel gesprekken die we voor komende edities moeten voeren.” Voor nu blijft het bij vier speelvelden, negen vrachtwagens wit zand, een podium en uitgebreide eet- en drinkgelegenheid. De feestavonden duren tot 1.00 (zaterdag) en 0.00 uur (zondag).

Deelnemers tussen de 20 en 60

Volgens Roderick de Bruijn is beachvolleybal een spel dat iedereen kan spelen (,,we hebben deelnemers van 20 en 60 jaar”) en is het minder competitief dan bijvoorbeeld een hockey- of voetbaltoernooi. ,,Daar kruipt het fanatisme vaak wel in. Terwijl bij dit toernooi… Niemand is écht goed in beachvolley.”

Wat overigens niet wil zeggen dat er niets te winnen valt: er liggen uitjes naar horecagelegenheden als Tribeca, Ratatouille en El Puente klaar voor verschillende winnaars.

Quote Laatste weekend van juni moet stip op de agenda worden voor héél Heeze Berry Wijnen

Tot slot moet het ‘feestaspect’ dit jaar meer publiek naar de gemeentehuistuin trekken. Er is ruimte voor honderden toeschouwers en als er één ding is dat nog beter kan, is het de toestroom van mensen die zelf niet spelen.

Berry Wijnen: ,,Negentig procent van de teams die meedoen, is er al vanaf het begin bij. Dat bewijst dat het een goed evenement is. Maar het laatste weekend van juni moet een stip op de agenda worden voor héél Heeze. Dan is het echt feest.”