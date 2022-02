Komt hotel Vangaelen toch nog op monumentenlijst? Wethouder zit mis met verouderde regelgeving

Paradijs aan verse producten in centrum Heeze; Van Hooff Culinair opent de deuren

HEEZE - De nieuwe verswinkel van Frank van Hooff aan de Kapelstraat in Heeze is klaar en gaat morgen, dinsdag 15 februari om 10.00 uur voor het eerst open. In het pand was eerst Chinees restaurant De Chinese Muur gevestigd. Van Hooff heeft er naar eigen zeggen een ‘paradijs aan verse producten’ van gemaakt.

14 februari