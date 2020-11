Kosten voor gemiddeld gezin in Cranendonck met vijf euro omhoog

,,Het is een nette begroting, maar er is niet gekeken naar mogelijkheden om de lasten voorde burgers te beteugelen en daarom stemmen we tegen deze begroting”, verklaarde Koen van Laarhoven van Cranendonck Actief.

Die mogelijkheden waren er naar zijn gevoel wel. Fractiegenoot Karel Boonen wilde de extra ozb-verhoging van 2,8 procent geschrapt zien. Die komt boven op het inflatiepercentage, waardoor de ozb-lasten met 4,6 procent stijgen.

Quote Voor veel gezinnen die het al moeilijk hebben is dat weer een extra bedrag Karel Boonen, Cranendonck Actief

,,Die extra stijging is niet nodig als we het geld dat we extra uitgeven aan het onderhoud van de openbare ruimte een jaar vooruitschuiven”, aldus Boonen. Voor die redenering vond hij alleen in Elan een medestander. ,,Samen met de verhoging van het vastrecht voor de afvalstoffenheffing gaat een gemiddeld gezin vijf euro per maand meer betalen. Voor veel gezinnen die het al moeilijk hebben is dat weer een extra bedrag”, vindt Boonen.

Het waren dinsdag vooral de ingediende moties waarin de raad eensgezindheid toonde. Een motie die opriep om als gemeente aan te sluiten bij de lobby tegen het landelijk verplichte abonnementstarief binnen de Wmo kreeg raadsbrede steun. Er moet komend jaar 100.000 bezuinigd worden op de Wmo en huishoudelijke hulp.

De gemeente dreigt in de knel te komen omdat landelijk een maximale eigen bijdrage - het abonnementstarief - is vastgesteld: 19 euro per maand voor ieder huishouden waar hulp nodig is. Tot 2019 was dit inkomensafhankelijk. Ook de rijkere inwoners kunnen nu goedkoop aan hulp bij het huishouden komen. De raad wil ook dat het college goed in de gaten houdt welke maatregelen andere gemeenten nemen om de kosten beheersbaar te houden.

Geld uit overlastpotje

Voor Jordy Drieman (VVD) moet het een unieke ervaring zijn dat zijn motie over veiligheid in de kernen al was uitgevoerd voordat de raad er over kon spreken. Drieman kwam er achter dat er nog geld zit in een potje van de rijksoverheid om overlast van azc-bewoners aan te kunnen pakken, bijvoorbeeld door het plaatsen van camera’s of het inzetten van boa’s. Cranendonck heeft eerder al geld uit dit potje gekregen, maar een nieuw beroep op dit geld kan geen kwaad, dacht Drieman en verwoordde dat in een motie.

Quote Die motie nemen we over. Sterker nog: de aanvraag bij het ministerie is vanmiddag al gedaan Burgemeester Roland van Kessel

,,Die motie nemen we over”, zegt burgemeester Roland van Kessel. ,,Sterker nog: de aanvraag bij het ministerie is vanmiddag al gedaan. Ik heb daarover meteen contact gehad met de directeur-generaal om het belang hiervan voor ons te on