Kraaienvangers: 55 jaar, en toch 53 prinsen

In het Kraaiennest, de feesttent van carnavalsvereniging de Kraaienvangers in de gemeentehuistuin in Heeze, wordt komende zondag een groot jubileumfeest gehouden. De Kraaienvangers bestaan dit jaar 55 jaar en dat is een gouden jubileum in de carnavalswereld. Prins Joop d’n Urste en Adjudant Friso zullen voorop gaan. Antoin Dolphijn, bestuurslid en oud-Prins: ,,We brunchen samen met de vrijwilligers. ’s Middags is er een receptie waar iedereen welkom is, en waar zeker ook veel collega-verenigingen zullen komen.” Wie weet draait oud-dj Prins Joop nog wel een paar plaatjes.