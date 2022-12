Krantenbezorger ontdekt stalbrand in Sterksel

Nestkast­jes om vogels naar fabrieks­ter­rein in Weert te lokken

Vogelaars op een industrieterrein. Het is waarschijnlijk niet de meest voor de hand liggende combinatie, maar toch was het terrein van bouwmaterialenproducent Trespa in Weert onlangs even de ‘habitat’ van de vogelwerkgroep van het IVN Cranendonck.

14 december