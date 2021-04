Kringloopwinkel 2J in Heeze na brand weer terug op vertrouwde stek

HEEZE - Eerst was er de brand. Toen de verhuizing naar een tijdelijk onderkomen aan de Kapelstraat. En kort erna de corona-lockdown. Ondanks alle tegenslagen is kringloopwinkel 2J nu weer back in business op de vertrouwde locatie aan de Emmerikstraat in Heeze. ,,Ik heb geen moment gedacht aan stoppen.”

Bij de ingang wapperen weer vrolijke gele vlaggen. De eerste winkelafspraken zijn al gemaakt. Kringloopwinkel 2J leeft weer. De jonge ondernemers Jessica Verpaalen (25) en Jean-Paul Vos (27) zijn terug verhuisd naar het compleet gerenoveerde pand aan de Emmerikstraat.

9 januari 2020 was een gitzwarte dag voor twee. Een oververhitte stekkerdoos was de oorzaak van een grote brand die de winkel in as legde. Alles was weg. Alleen de oerdegelijke balie en enkele stellingen konden gered worden. Jessica en Jean-Paul pakten de draad echter snel op en vonden een nieuw - tijdelijk - winkelpand aan de Kapelstraat 3.

,,Wat moet je anders”, zegt Jessica nu. Maar toen de winkel was ingericht en de klanten hun weg hadden gevonden naar de nieuwe plek, brak al snel corona uit. Jessica: ,,Ja, dat was echt verschrikkelijk.” Door alle coronamaatregelen en lockdowns viel de omzet ver terug. Sinds de tweede lockdown in december, is de tijdelijke winkel aan de Kapelstraat niet meer open geweest. ,,Vandaag hebben we eindelijk weer de eerste klanten binnen”, zegt Jessica.

Quote Het is eigenlijk veel te mooi voor een kringloop­win­kel Jessica Verpaalen, kringloopwinkel 2J

De winkel aan de Emmerikstraat is volledig opgeknapt. Er ligt een mooie tegelvloer in en de muren zijn fris geverfd. Jessica: ,,Het is eigenlijk veel te mooi voor een kringloopwinkel. Zo netjes.” De winkel beslaat 300 vierkante meter met typische kringloopspullen: potten, pannen, glazen, speelgoed. Op de bovenverdieping is de kleding-afdeling en worden boeken en lp’s keurig overzichtelijk te koop aangeboden.

Met de heropening zien Jessica en Jean-Paul de toekomst weer zonnig in. ,,Ik heb eigenlijk geen moment gedacht aan stoppen. Natuurlijk, toen corona uitbrak dacht ik wel ‘ook dat nog’. Maar je moet toch door.”

Volledig commercieel

2J opende in 2014 de winkel aan de Emmerikstraat. ,,We zijn eigenlijk begonnen met het verkopen van tweede hands spullen die bij de buren in een loods in Sterksel lagen opgeslagen. Dat beviel zo goed dat we ermee door zijn gegaan”, vertelt Jessica. In eerste instantie opende 2J een winkel aan de Emmerikstraat 10. Enkele maanden later kwam het huidige pand vrij en werd de oversteek gemaakt.

De onderneming van Jessica en Jean-Paul draait volledig commercieel. Ze krijgen geen subsidie. De spullen die in de winkel te koop worden aangeboden komen uit heel Nederland. Daarvoor werken ze samen met ontruimingsbedrijf Double V. Ook haalt 2J spullen op bij de mensen thuis, althans bij inwoners van de gemeente Heeze-Leende.

De kringloopwinkel is open van dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zie ook 2j-brabant.nl.