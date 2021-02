Kringloopwinkels komen met afhaalmogelijkheden weer enigszins tot leven

In de maand januari was het erg stil in de kringloopwinkel aan de Noorddijk in Helmond, vertelt bedrijfsleider Heidi de Greef. Nadat de medewerkers alle denkbare klussen hadden afgevinkt, werd ze gevraagd thuis te blijven. Maar de afgelopen twee weken komt er weer wat leven in de brouwerij.

,,We hebben onze innamebalie omgetoverd tot afnamebalie. Sinds deze week verkopen we via onze website, de social media-kanalen en ook Marktplaats weer enkele spullen. Het begint bij ons weer wat te leven”, zegt De Greef.

Zo zijn er de afgelopen dagen zeker dertig tweedehands sleeën verkocht. Ook snowboots en schaatsen zijn erg in trek. ,,Mensen kunnen nu online een bestelling plaatsen en de goederen vervolgens op een afgesproken tijdstip hier afhalen”, legt ze uit.

‘We leveren flink in’

Ook kringloopwinkels moesten half december de knip erop gooien. Of ze vanaf 2 maart weer open mogen, is afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus. Tot die tijd experimenteert Kringloopwinkel Helmond om via click & collect spullen aan de man te brengen.

De opbrengsten zijn vooralsnog zeer beperkt. De Greef schat dat nu slechts vijf procent van de normale omzet wordt gehaald. ,,We leveren flink in. Gelukkig kunnen we nog wel papier inzamelen.”

Ook kringlooporganisatie Het Goed, met vestigingen in onder meer Eindhoven, Best, Geldrop en Nuenen, probeert met veel creativiteit het hoofd boven water te houden. ,,Click & collect is wat omzet betreft een druppel op de gloeiende plaat. Maar alle kleine beetjes helpen”, vertelt regio-bedrijfsleider Ad Vogels. ,,Dat er weer spullen worden verkocht is vooral heel goed voor de motivatie van het personeel. Ze voelen zich weer nuttig.”

Naast de bestaande social media-kanalen is Het Goed in overleg met BVA Auctions om ook via die veilingsite goederen af te zetten. ,,Dat moet over twee weken klaar staan.”

Waar Kringloopwinkel Helmond tijdelijk is gestopt met de inname van bruikbare spullen, kunnen mensen bij Het Goed wel terecht om spullen af te leveren. Ook Stichting Verderest aan de Nieuwstraat in Budel heeft de deur ‘inname goederen’ gewoon geopend. Medewerkers halen ook spullen bij de mensen thuis op.

,,Coronaproof. We willen gewoon niet dat spullen worden gedumpt”, vertelt Marina Liebregts, directeur van de Cranendonckse stichting. Ze liep vorige week zelfs een dagje mee op de milieustraat in Maarheeze om mensen erop te attenderen dat ze ook bij Verderest terecht kunnen.

Volledig scherm Kringloopwinkel Verderest in Budel. © Verderest

Tegelijkertijd wist ze een mooie tafel uit de houtcontainer te vissen en kon ze een stel overhalen de zitbank die bedoeld was voor de grofvuilcontainer naar Verderest te brengen. ,,We hebben met de mensen van de milieustraat afgesproken dat er een container voor bruikbare spullen wordt geplaatst.”

Nu er nauwelijks iets wordt verkocht en er wel spullen bijkomen, heeft Verderest een extra opslagloods gehuurd. ,,Die zit al weer ramvol. Je kan er nauwelijks lopen.”

Uitbreiden naar Valkenswaard en Heeze-Leende

Liebregts hoopt de winkel in Budel snel weer te kunnen openen. De stichting wil op termijn verhuizen naar een nieuwe locatie in Budel, laat Liebregts weten. ,,We zijn aan het zoeken. Maar we willen eerst in Valkenswaard stappen zetten.”

Daar opent Verderest begin april aan de John F. Kennedylaan 28 een nieuwe kringloopwinkel. Als corona het tenminste toelaat. Kort later - medio 2021 - moeten het recycle-centrum, het milieueducatie centrum en de fietswerkplaats daar ook gereed zijn.

Liebregts: ,,En we zijn in overleg met de gemeente Heeze-Leende om ook in die A2-gemeente een kringloopwinkel met afgiftepunt te openen.”