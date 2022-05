Kunst hoppen in ‘openluchtmuseum’ Sterksel: ‘Ik kom hier vooral om inspiratie op te doen’

STERKSEL - Sterksel had het afgelopen weekend tijdens de vierde editie van Sterksel Sterk in Kunst veel weg van een openluchtmuseum. Honderden liefhebbers van kunst, mooie tuinen en gezelligheid maakten zaterdag en zondag een rondgang langs zes expositielocaties in het dorp.

Met een campingstoeltje en parasol was Linda Biemans goed voorbereid op het zonovergoten kunstweekend. De kunstenares, die een atelier runt in het Overijsselse Goor, streek samen met vijf collega-kunstenaars een weekend lang neer in de tuin van Karen en Marc Denton. Haar beelden uit marmer en onyx trokken de nodige bekijks.

Biemans: ,,Ik ben behoorlijk selectief in de evenementen waaraan ik deelneem. Dat komt onder meer omdat mijn kunstwerken behoorlijk zwaar zijn. Het verhaal van Sterksel Sterk in Kunst sprak me aan. Hier komen niet alleen echte kunstliefhebbers, maar bijvoorbeeld ook toeristen die zich willen laten verrassen. Bovendien maakt het mijn netwerk weer wat groter.”

Niet alleen de deelnemende gastkunstenaars wilden goed voor de dag komen. Ook de tuinen zagen er spik en span uit. ,,We hebben een paar weken geleden graszoden gelegd en ons nieuwe prieeltje kon gelukkig nog net op tijd worden geleverd”, vertelt gastvrouw en medeorganisator Karen Denton. De Sterkselse keek zondagmiddag terug op een geslaagd evenement. ,,Alles is heel soepel verlopen. Gisteren hebben we op deze expositielocatie een paar honderd mensen ontvangen. Volgens de deelnemende kunstenaars is dat voor een zaterdag een hele goede score.”

Tiny Vervoort uit Budel is blij dat dergelijke evenementen weer plaats kunnen vinden: ,,Corona heeft namelijk veel in de war geschopt. Ik schilder en beeldhouw zelf ook. Vorig week heb ik deelgenomen aan Kunstroute Cranendonck.” Vervoort was zondag een van de vele bezoekers. Dat deed hij met een fotocamera in de aanslag. ,,Ik kom hier vooral om inspiratie op te doen. Dat lukt heel aardig, want er zijn prachtige dingen te zien.”

Volledig scherm In de Sterkselse buitenlucht waren creaties te bewonderen van in totaal bijna veertig gastkunstenaars. © Sem Wijnhoven/DCI Media

In de Sterkselse buitenlucht waren creaties te bewonderen van in totaal bijna veertig gastkunstenaars. Met zes deelnemende tuinen aan de Beukenlaan, Kennedylaan en het Churchillpark waren de afstanden goed te behappen. Op het centraal gelegen kerkplein konden bezoekers aanschuiven op het terras, genieten van livemuziek of een kijkje nemen bij de demonstraties die leden van Kunstkring Eymerick verzorgden.

Els de Rooij was zondagmiddag op het kerkplein druk aan het schuren aan een nieuw houten kunstwerk. ,,Wij vinden het leuk om over ons vak te vertellen”, vertelt de Eindhovense, ,,het enige nadeel is dat we zelf nog maar weinig hebben kunnen zien. Daarom stoppen mijn ‘hakmaatje’ en ik om drie uur. Dan maken we zelf een rondje door het dorp.”