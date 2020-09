Kunstenaars aan het werk op de Strabrechtse Heide in Heeze.

Sjaak van Galen, voorzitter van de Kunstkring: "We zijn hier met een man of 20 aan het werk. We hebben er vooraf geen ruchtbaarheid aan gegeven omdat we de bezoekers op afstand willen houden in verband met corona."

Kunstenaars vermaken zich prima

De kunstenaars vermaken zich prima. De één maakt een schets hoe de ander aan het beeldhouwen is op het centrale plein. Een groepje zit, op gepaste afstand van elkaar, op het plateau achter het Heidecafé. Het uitzicht is super: een stralend zonnetje, de paarse heide... De schilders werken allen in een eigen stijl. De één werkt verfijnder, de ander meer abstract.

Kunstenaars aan het werk waaronder Marianne Baijens (met witte hode) en Mirjam van Asten (blauwe jas).

Twee geboren Heezer dames, Mirjam van Asten en Marianne Baijens, zitten aan de rand van de heide te werken. Mirjam van Asten zet tekenend nu de schaapjes op de heide. "Ik maak ook geregeld aquarellen en acryl op panelen". Marianne Baijens heeft jaren in het westen van ons land gewoond, maar is vorig jaar met haar atelier neergestreken in Leende. "Vroeger ging ik als kind met ons pap schilderen en tekenen op de Heezerenbosch. Ook mijn opa schilderde, dus ik heb het niet van vreemden." Ze schildert professioneel en maakt nu een kleurrijk gedetailleerd doek van de heide in volle bloei.

Ook voor de gezelligheid

Op z'n tijd komen de creatievelingen samen op het pleintje voor de schaapskooi samen om te pauzeren, wat te eten of te drinken. "We zijn hier niet alleen om te werken, maar zeker ook voor de gezelligheid", vertelt José Wouters. Sjef Cox: "We voeden elkaar op deze mooie plek. Het is heerlijk om buiten aan het werk te zijn. Elk jaar ontstaan er weer bijzondere dingen, in steen, hout of op doek."

Manou Jacobs is nu voor de tweede keer aanwezig. Ze staat een beetje verder weg van de groep, lekker rustig: "Ik teken met houtskool. Het mooie om hier te werken is de bossfeer. De lichtinval door de bomen maakt het uniek. Dit kun je niet tekenen in een atelier. Je moet het voelen." Jan van den Akker staat prominent op het plein: geheel corona proef met spatmasker voor z'n gezicht. Jan maakt een buste van een wulpse dame uit marmer. Jan is van de details, niet alleen in z'n werk, maar ook in de bescherming.

Kunstenaars aan het werk op de Strabrechtse Heide in Heeze. © Rene Manders/DCI Media

Kunstenaar aan het werk op de Strabrechtse Heide in Heeze. © Rene Manders/DCI Media