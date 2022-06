Kunstgrasveld RKSV Heeze kost geen 4 ton maar bijna 7 ton

Het college van B en W wil 680.000 euro uittrekken voor de aanleg van het kunstgrasveld op sportpark Het Lambrek. Dat het veld veel duurder uitvalt ten opzichte van de oorspronkelijke raming, zit hem onder meer in de materiaalkeuze: kurk. Daarnaast weegt een hogere btw zwaar mee en zijn de bouwkosten flink gestegen.

‘Er is nu veel vraag naar kunstgrasvelden, grondstoffen zijn schaarser, transport is duurder, de olieprijs is hoog en er is minder personeel beschikbaar. Er ligt dus druk op de markt, wat een prijsopdrijvend effect heeft’, zo is te lezen in het raadsvoorstel van het college.

Daarnaast is er over de hele linie een forse kostenstijging van bouwmaterialen zoals zand en betonelementen, die gebruikt worden voor de onderbouw van het veld.

Quote Kurk is uit milieuoog­punt nu de beste maar ook de meest kostbare keuze college B en W

Het college heeft eerder al aangegeven dat een kunstgrasveld een basisvoorziening is voor een club van het formaat van RKSV Heeze. Een ander argument dat in het raadsvoorstel wordt genoemd, is dat clubs in de omliggende gemeenten vrijwel allemaal beschikken over een kunstgrasveld.

De raming van 4 ton is al enkele jaren oud en gebaseerd op een veld met rubbergranulaat, ofwel gemalen autobanden. Dat was lange tijd een veelgebruikt materiaal, maar is tegenwoordig omstreden omdat het veel zware metalen bevat. Bovendien geldt dat er voor deze velden een Europees verbod dreigt, waarbij 2028 als ingangsjaar wordt genoemd.

Het college in Heeze-Leende wil nu dus gaan voor kurk: ‘Dat is uit milieuoogpunt nu de beste maar ook de meest kostbare keuze. Echter gezien de toekomst is dit nu de enige keuze.’

7 juni debat over extra kosten

Het kunstgrasveld gaat naar verwachting tien jaar mee en moet dan weer worden vervangen. De levensduur van de onderbouw van het veld is geschat op twintig jaar.

De politiek debatteert dinsdag 7 juni over het wel of niet beschikbaar stellen van het extra geld.