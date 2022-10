Kunstsmullen blijft zoeken naar meer verbreding en verbinding

Volledig scherm Kunstenaar Bart Ensing aan het werk op Landgoed Kapellerput. © René Manders/DCI Media

Met een binnenexpositie en een kunstwandelroute is Landgoed Kapellerput in Heeze ook dit jaar het kloppend hart van Kunstsmullen. Vanaf zaterdag kunnen kunstliefhebbers op het landgoed twee weken lang 36 land art-kunstwerken van professionele kunstenaars uit Nederland en België bewonderen. Evenals andere jaren staan er kunstwerken van lokale basisschoolleerlingen.

Kunstkring Eymerick presenteert zich tijdens het openingsweekend op Landgoed Kapellerput. Verder is er onder meer muziek van Wendy Lina en fanfare Sint Nicasius. Tevens wordt zondag het startsein gegeven voor het nieuwe gedichtenproject van Recreatief Heeze-Leende.

Prachtige schittering

,,De kunstwandelroute is compleet anders dan vorig jaar. We hebben oude paden opgezocht en opnieuw begaanbaar gemaakt”, vertelt art-director Sylvia Vrooyink. De bijna twee kilometer lange route - niet geschikt voor rolstoelgebruikers - is in nauw overleg met de kunstenaars uitgezet. Een van hen is Bart Ensing. De Culemborger maakt kunst met en in de natuur. Gehesen in een waadpak plaatste hij zaterdag de eerste figuren van zijn installatie ‘Ontstijgen’ in het water. Ensing: ,,Iedere plek waar ik kom is anders, maar dat is juist het mooie van wat ik maak. Als de zon schijnt, dan krijgt mijn werk hier een prachtige schittering.”

Quote Wij willen de komende jaren blijven groeien, maar tegelijker­tijd willen we het intieme en laagdrempe­li­ge karakter van Kunstsmul­len behouden Sylvia Vrooyink, Art-director Kunstsmullen

Kunstsmullen is inmiddels een beproefd recept. Het evenement vindt voor de achtste keer plaats. ,,Dit jaar is er speciale aandacht voor tekenkunst en poëzie”, vertelt voorzitter Wim van Ekelen van de Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende. Vrooyink: ,,Wij willen de komende jaren blijven groeien, maar tegelijkertijd willen we het intieme en laagdrempelige karakter van Kunstsmullen behouden. Het is niet de bedoeling dat de kunstwandelroute straks in optocht moet worden gelopen.”

Volledig scherm Wim van Ekelen en Sylvia Vrooyink bij het kunstwerk 'Blossom' van beeldend kunstenaar Marco Goldenbeld. © René Manders/DCI Media

Dorpskernen

Van Ekelen: ,,Landgoed Kapellerput in Heeze blijft de mainport van Kunstsmullen. Hiervandaan zwermen we uit over de rest van de gemeente. Dat sluit aan bij ons doel om zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, met kunst en cultuur in contact te brengen.” Vrooyink: ,,Daarbij zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de drie dorpskernen.”

Zo beleeft ‘Kunstsmullen onder d’n Torre’ op zondag 23 oktober de tweede editie. Dit keer staat het dorpshart van Leende volledig in het teken van Frankrijk. In en rondom de St. Petrus’ Bandenkerk is ruimte voor kunst, gastronomie en muziek, zoals ‘A-meezing Lind’.

Spaanse sferen

Nieuw is het programma in de Sterkselse wijk Kloostervelden. Hier wordt Kunstsmullen op zondag 30 oktober afgesloten in Spaanse sferen. Er is een gevarieerd programma opgezet met taalkunst, samba- en flamencomuziek en Spaanse gerechten.

Daarnaast zijn er lezingen, exposities en optredens op verschillende locaties in de gemeente, waaronder de drie dorpshuizen. Ook de galerieën Kempro in Sterksel en De Kliuw in Heeze openen de deuren, net als Tapperij De Zwaan en de Protestantse Kerk in Heeze.

Kunstsmullen vindt plaats van 15 tot en met 30 oktober. Behalve in de weekenden zijn er ook op doordeweekse dagen activiteiten. Vrijwel alle onderdelen zijn gratis toegankelijk. Meer info: kunstsmullen.nl.