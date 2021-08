Kunstsmullen Heeze-Leende gaat zeker door tot en met 2024

Ook het asielzoe­kers­cen­trum heeft een eigen prikstraat: ‘Alleen al de taalbarriè­re maakt het anders’

6:14 BUDEL - Kom je net in Nederland aan om asiel aan te vragen, dan is corona misschien wel het laatste waar je mee bezig bent. Toch is de GGD ook op de AZC's bezig om alle bewoners in te enten. Een uitdaging: het is een kwetsbare doelgroep, die bovendien niet lang op een locatie verblijft.