Kwart veehouders in Heeze-Leende stopt binnen vijf jaar

HEEZE-LEENDE - Zeker een kwart van de veehouderijbedrijven in de gemeente Heeze-Leende houdt er binnen nu en vijf jaar mee op. Voor akker- en tuinbouwers is het scenario nog somberder: een derde gaat naar verwachting binnen vijf jaar het bedrijf stopzetten. Dat is althans de inschatting van de gemeente.

Net als veel andere gemeenten, bereidt ook Heeze-Leende zich voor op veranderingen in het buitengebied. Om beter inzicht te krijgen in het toekomstbeeld van de agrarische sector is door de gemeente een analyse gemaakt. Daaruit blijkt dat een kwart van de veehouderijbedrijven binnen vijf jaar zal stoppen.

Heeze-Leende telt nu 162 veehouderijen; 70 in Leende, 55 in Sterksel en 37 in Heeze. 36 veehouders stoppen ermee. 120 bedrijven gaan door. Voor zes bedrijven is het onzeker of ze wel of niet doorgaan. Procentueel is het aantal bedrijven dat doorgaat gelijk verdeeld over Heeze, Leende en Sterksel.

Van de 43 akker- en tuinbouwers in Heeze-Leende zullen er over vijf jaar naar verwachting veertien zijn gestopt. Van vijf is dat twijfelachtig. 24 van 43 gaan door. In tegenstelling tot de veehouders is de procentuele verdeling over de kernen ongelijk: in Heeze en Leende stopt zestig procent en in Sterksel nul.

‘Verdwijnen agrarische bedrijven heeft impact op het buitengebied’

De stoppers zullen zich volgens de analyse richten op een andere bedrijfsvoering of helemaal stoppen met ondernemen. De analyse is gebaseerd op een inschatting van de gemeente die getoetst is aan de verwachtingen van de ZLTO. ,,Die verwachtingen kwamen goed overeen”, aldus het college van B en W.

De analyse toont volgens het college ook aan dat er veel grond in het buitengebied vrij gaat komen. ,,Wat met deze gronden gaat gebeuren is nu nog niet duidelijk. Wel is zeker dat het impact zal gaan hebben”, meldt het college.

Voorzitter Mark van Kuijk van de ZLTO-afdeling Groote Heide - waar ook Heeze-Leende onder valt - benadrukt dat de forse daling van het aantal agrarische bedrijven een inschatting is. Hij hoopt dat de cijfers minder somber zullen uitvallen. De ZLTO-voorzitter verwacht overigens niet dat de gronden van eventuele stoppers direct een andere bestemming gaan krijgen: ,,We hebben als landbouw de grond hard nodig.”