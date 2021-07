Laan langs kasteel Heeze voor 1 oktober weer als nieuw

De gemeente Heeze-Leende is met Brabants Landschap en het kasteel tot overeenstemming gekomen. Dat liet wethouder Jan de Bruijn (Lokaal Heeze-Leende) maandagavond weten tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces. De Boschlaan moet al voor 1 oktober volledig zijn vernieuwd.

De laan is eigendom van Brabants Landschap en het kasteel. Het wegdek is al jaren een gatenkaas en zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties. Eerder deze maand werd door de raad al een motie aangenomen voor het snel opknappen van de Boschlaan. Nu heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente 25.000 euro uittrekt als bijdrage voor een complete renovatie.

De Bruijn is blij met de oplossing: ,,We wilden in eerste instantie alleen de gaten dichten. Maar als we toch aan de gang gaan dan kunnen we het maar beter meteen goed doen.”

Quote We hebben van de uitvoeren­de partij de garantie dat de weg straks twintig jaar goed blijft Wethouder Jan de Bruijn

Met de bijdrage van 25.000 euro betaalt de gemeente 2/11de van het totaalbedrag. Het kasteel betaalt ook 2/11de en de rest is voor rekening van Brabants Landschap. De totale kosten voor de vernieuwing van de weg worden geraamd op 125.000 euro.

Ook over het onderhoud van de weg zijn al afspraken gemaakt. Wethouder De Bruijn: ,,Het kasteel en Brabants Landschap zijn straks verantwoordelijk voor het onderhoud.” De klus wordt in de woorden van De Bruijn geen priegelwerk: ,,We hebben van de uitvoerende partij de garantie dat de weg straks twintig jaar goed blijft.”

Geld komt uit meevaller van bijna drie ton

De gemeentelijke bijdrage van 25.000 euro komt uit het bijgestelde positieve exploitatiesaldo van de bestuursrapportage. Daaruit blijkt dat gemeente Heeze-Leende dit jaar bijna drie ton overhoudt.

De grootste meevaller zit in de bijdrage van 747.000 euro vanuit het Rijk. Maar ook de ozb-baten liggen flink hoger: 140.000 euro meer dan begroot. Aan de andere kant zorgen jeugdzorg en de WMO voor financiële tegenvallers. En ook de coronacrisis weegt negatief mee. De gemeente heeft in totaal 37.000 euro minder huurinkomsten voor de sport- en gymzalen.

Snelheid in formeren omgevingstafel

In de bestuursrapportage wordt ook een tussenstand gegeven over de gestelde doelen voor 2021. GroenLinks ziet graag meer snelheid in het formeren van een zogeheten omgevingstafel waarin de gemeente met externe partijen praat over duurzaamheid.

Een eerste bijeenkomst zou spoedig na het zomerreces georganiseerd kunnen worden, stelde Alide Hijmans van GroenLinks. De motie haalde het nipt met negen stemmen voor en zeven tegen.

‘Nietszeggend document’

De PvdA onthield zich van het debat over de bestuursrapportage en stemde uiteindelijk als enige fractie tegen het tussentijdse rapport. PvdA-raadslid Marten de Lange sprak in zijn stemverklaring kort zijn ongenoegen uit: ,,Dit is een nietszeggend document. Jammer dat er zoveel energie in is gestopt. Ik kan nu al voorspellen dat we dit jaar een resultaat gaan boeken van een miljoen plus.”