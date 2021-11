Laatste horeca verdwijnt nu ook uit Gastel: café-restaurant Cranehoeve kan verbouwd worden tot vijf woningen

De Wereldwij­zer in Bu­del-Schoot en St. Andreas­school in Bu­del-Dor­plein gaan snel samen

BUDEL - Basisschool De Wereldwijzer in Budel-Schoot en de St. Andreasschool in Budel-Dorplein worden samengevoegd. Na de herfstvakantie start er een gewenningsperiode. In het nieuwe jaar gaan de eerste groepen fysiek samen. Beide scholen behouden hun namen en locaties.

22 oktober