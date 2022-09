Laatste loodjes renovatieproject De Nieuwe Hoeven

HEEZE - Het grootscheepse renovatieproject van woningcorporatie woCom in De Nieuwe Hoeven in Heeze is bijna afgerond. In de wijk wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het opknappen en energiezuinig maken van 157 sociale huurwoningen.

In het voorjaar van 2021 werd er een begin gemaakt met het groot onderhoud van tientallen sociale huurwoningen in de wijk De Nieuwe Hoeven in Heeze. Tijdens de eerste fase van het project werden 86 huizen energiezuinig gemaakt. Later volgden nog eens 71 woningen. De werkzaamheden duren nog een paar weken.

De daken van de woningen zijn vervangen en geïsoleerd. Schoorstenen en asbest zijn verwijderd. Daarnaast zijn gevels gereinigd en opnieuw gevoegd. Daar waar nodig werden oude cv-ketels vernieuwd. En op een aantal plaatsen is enkelglas vervangen door dubbelglas. Verder konden bewoners kiezen voor zonnepanelen, vloer- en spouwmuurisolatie en een speciale aansluiting om elektrisch te kunnen koken. Ook zijn er in de wijk zo’n 200 nestkastjes geplaatst. De woningen zijn na de opknapbeurt opgewaardeerd van energielabel C en soms D naar A.

Grote klus

,,Voor ons is dit een grote klus, maar niet uitzonderlijk. Dergelijk werkzaamheden worden de komende jaren nog op veel meer plaatsen uitgevoerd”, weet Chris Driessen, projectleider bij woCom. Zo staat er een renovatieproject in Budel op stapel, waar 42 woningen een opfrisbeurt krijgen.

De verduurzaming van de woningen in Heeze kost woCom een flinke duit. Er is in totaal 6,2 miljoen euro geïnvesteerd, een gemiddelde van bijna 40.000 per woning.

Dergelijke projecten gaan dan ook niet over een nacht ijs. Driessen: ,,We zijn drie jaar geleden begonnen met een flora- en faunaonderzoek en een asbestinventarisatie. Ook is er een klankbordgroep in het leven geroepen om te kijken wat er bij de bewoners speelt en leeft.”

Groot onderhoud

Groot onderhoud is niet niks voor de bewoners. Het gaat gepaard met de nodige overlast als geluid, rommel, steigers en vreemde mensen over de vloer. In het begin heerste er dan ook behoorlijk wat weerstand in de wijk, merkte klankbordgroeplid Riekie van Will: ,,Er wonen hier veel ouderen. Zij zagen in het begin op tegen de werkzaamheden en het leeghalen van de zolder. Zelf had ik daar geen moeite mee. De opknapbeurt was nodig, vooral het dak moest worden aangepakt. In de winter was het hier steenkoud en in zomer flink warm.”

De daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden duurden vier weken, maar alles bij elkaar was Van Will er tweeëneenhalve maand mee in de weer. Van Will: ,,Toch is de overlast me heel erg meegevallen. Bewoners hebben elkaar ook geholpen, bijvoorbeeld met het opruimen en leegmaken van de zolders.”

Huurverhoging

Vaak wordt er bij renovatieprojecten gevreesd voor een huurverhoging. WoCom kijkt liever naar de totale woonlasten. Door de woningverbetering dalen de energiekosten namelijk en daardoor de woonlasten. In het geval van Van Will stijgt de huur met ruim een tientje per maand. Ze weet op dit moment nog niet hoeveel euro de opknapbeurt haar aan energiekosten scheelt.

Een renovatie van een woningcomplex mag overigens alleen plaatsvinden als 70 procent van de huurders daarmee instemt. Dit percentage wordt op dit moment vaak met gemak gehaald. Met de huidige energieprijzen merken we dat het kwartje sneller valt, aldus Driessen: ,,Bij het plaatsen van zonnepanelen moesten we in het verleden regelmatig moeite doen om mensen te overtuigen. Dat hoeft nu bijna niet meer.”

