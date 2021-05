Laatste loodjes voor renovatie rioolgemaal Budel

Betere waterkwaliteit

Een groot gedeelte van de installatie is aan het oog onttrokken, zo blijkt na een blik in de enorme pompenkelder. De drie nieuwe pompen in de uit het begin van de jaren 80 daterende kelder kunnen samen in totaal 1200 kubieke meter afvalwater per uur verwerken. Van Esch: ,,Voorheen was dat 1000 kubieke meter. De verhoging van de capaciteit heeft onder meer te maken met sturen op een betere waterkwaliteit in de Buulder Aa. Door de capaciteit te vergroten vinden er daar minder overstorten plaats. Ook zijn we beter in staat om de hevigere buien te verwerken.”