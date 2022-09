Laatste mis in Antonius van Paduakerk in Budel-Schoot

Meer dan 1 miljard blikjes fris per jaar gaan er bij Refresco doorheen; met of zonder bubbels

MAARHEEZE - Ze vullen één miljard blikjes ‘fris’ bij Refresco in Maarheeze in ’n jaar. Zet die achter elkaar en de bliksliert gaat de hele wereld rond. Limonade met of zonder bubbels, energiedrankjes, sapjes of ice tea. Al met al 707 verschillende soorten.

4 september