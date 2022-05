Lang feestweekend Budel-Schoot. Dorp wil Lentefeesten nieuw leven inblazen

BUDEL-SCHOOT - Feestvierders kunnen zich dit weekend helemaal uitleven in Budel-Schoot. Twee van de grootste dorpsfeesten vinden bij uitzondering in het lange hemelvaartweekend plaats, te beginnen met de traditionele hemelvaartbraderie op donderdag. Aansluitend houdt carnavalsvereniging De Toeters een inhaalcarnavalsweekend.

Het Vogelsplein en de Grootschoterweg zijn donderdag het decor van de hemelvaartbraderie, die voor de 42ste keer wordt gehouden. De organisatie is opnieuw in handen van Rood-Wit’67. De voetbalclub nam het stokje drie jaar geleden over van harmonie Sint Antonius.

Met ruim vijftig kramen en een twintigtal standplaatsen is er weer van alles te koop. Op het Vogelsplein zijn optredens van zangers en sport- en dansverenigingen. Verder zijn er verschillende demonstraties en attracties.

Feestavond

,,Nieuw is de feestavond die aansluitend aan de braderie op het Vogelsplein wordt gehouden”, vertelt medeorganisator Jordi van Leeuwen.

Van Leeuwen zit ook in de organisatie van de Cranendonckse Carnavalscantus, die vrijdag wordt gehouden door carnavalsvereniging De Toeters. De cantus was aanvankelijk voorbestemd om het zaterdagprogramma van de bonte avonden te vervangen, maar die werden vanwege corona afgeblazen. Het evenement was binnen tien minuten uitverkocht. Van Leeuwen: ,,Het is alleen jammer dat we het momentum van carnaval hebben gemist.”

Tijdens het hemelvaartweekend worden verschillende carnavalsactiviteiten ingehaald. ,,We hebben een aantal evenementen gecombineerd. Wij hadden nooit meer gedacht dat we in februari nog iets met carnaval zouden kunnen organiseren. Daarom was een aantal activiteiten alvast naar mei verplaatst”, vertelt Marcel van Gils van De Toeters.

Na de Carnavalscantus is er op vrijdag een Foute Party, met optredens van onder anderen Lawineboys en PartyFriex. Zondag wordt in samenwerking met Jong Nederland het Jong Boeren Brunch Bal gehouden.

Lentefeesten

Het lange feestweekend zal met name bij 50-plussers uit het dorp herinneringen oproepen. Vanaf 1978 organiseerde harmonie Sint Antonius namelijk niet alleen jarenlang braderie, maar ook de Lentefeesten. Bekende artiesten trokken in het hemelvaartweekend duizenden bezoekers naar het meerdaagse evenement. ,,We willen onderzoeken of we de Lentefeesten nieuw leven in kunnen blazen, maar dat kan alleen als er genoeg mensen zijn om te helpen”, zegt Jolanda Lammers van Rood-Wit’67.

De braderie duurt donderdag van 12.00 tot 17.00 uur. Het feestprogramma met optredens van DJ Siem en de 2nd Hand Band gaat door tot 23.00 uur.

De Reinder

Alle carnavalsactiviteiten vinden vanaf vrijdag plaats in gemeenschapshuis De Reinder. De Carnavalscantus en Foute Party beginnen om 19.11 uur, het brunchbal op zondag om 11.11 uur. Meer info: braderiebudelschoot.nl en detoeters.nl.