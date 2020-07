Lars Boom opent wielermuseumpje in Heeze, ook fiets van Breukink staat er te glimmen

Mogelijke koper voor pand Harlekyn Maarheeze, onduide­lijk of jongeren­cen­trum kan blijven

9 juli MAARHEEZE - Er is een koper voor de panden in Maarheeze waar ook jongerencentrum Harlekyn in zit. Het jongerencentrum, al 45 jaar een begrip in Maarheeze, vreest voor haar toekomst op de huidige locatie.