Ledûb: ‘Volleybal blijft de aorta van het evenement’

Na de feestelijke aftrap op vrijdagavond gaan volleyballers van bijna alle niveaus, van landelijke toppers tot recreanten en carnavalsvierders, op zaterdag en zondag de strijd met elkaar aan op de Budelse beach- en grasvelden.

Het volleybaltoernooi werd in 1970 opgericht om de Budelse volleybalclub Ledûb een boost te geven. ,,Om de vereniging te laten groeien waren er nu eenmaal centen nodig”, vertelt Jan Nagel, medeorganisator van het eerste uur.

Entertainment

Er werd begonnen met één veldje op het sportpark in Budel. Nagel: ,,Inmiddels zijn dat er bijna vijftig. Veel entertainment was er niet. Er werden wat plaatjes gedraaid en de harmonie trad op. Eind jaren zeventig werd het een tweedaags toernooi. Later is daar de feestavond op vrijdag in de feesttent bijgekomen. Dat werd een begrip in Budel.”

Op het hoogtepunt namen bijna driehonderd teams deel aan het toernooi. Nagel: ,,Toen werd er ’s avonds om acht uur nog gespeeld.” Teams uit de nationale eredivisie en zelfs Frankrijk, Rusland en Amerika streken neer in Budel. Nagel: ,,Ook het Nederlands herenteam dat in 1996 Olympisch goud won was hier te bewonderen.”

Na de afgelastingen in 2020 en 2021 kijkt de toernooicommissie uit naar de vijftigste editie. Vooral vorig jaar waren de druiven zuur. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen moest het evenement een week van tevoren worden afgeblazen. Toernooivoorzitter Pim Staals: ,,De klap was veel groter dan in 20202, toen zagen we het aankomen. Veel mensen hebben vorig jaar thuis een volleybalveldje uitgezet en hebben daar gespeeld. Daaruit blijkt hoe zeer het evenement leeft in Budel.”

Concessies

De afgelopen coronajaren zijn de toernooiorganisatie financieel niet in de koude kleren gaan zitten. Staals: ,,We hebben daardoor een aantal concessies moeten doen, maar die zijn minimaal en niet of nauwelijks merkbaar. Op een aantal andere gebieden hebben we juist geïnvesteerd, zoals in een grotere trustoverkapping. De volleybalclub is het grootste slachtoffer, want die is een boel inkomsten misgelopen.”

Na een eerdere terugval zit het aantal deelnemers de laatste jaren opnieuw in de lift. Staals: ,,Dit jaar stijgen we weer boven de 200 teams. De helft komt uit Cranendonck, de rest is afkomstig uit de wijde regio en het buitenland.”

Sporten en feesten gaan al jaren hand in hand bij het volleybalweekend. In 2018 werd er met het Ledûb Volleybal Festival gekozen voor een nieuwe opzet en naam van het internationale volleybaltoernooi. Behalve de optredens in de feesttent op vrijdag en zaterdag is er dit jaar opnieuw een buitenprogramma. Optredens zijn er van zestien groepen, dj’s en acts, waaronder Daredevils, Berry Fest, Bonte Carlo en Hak op de Tak.

Staals: ,,We hopen in de toekomst te kunnen vissen uit een grotere vijver met bekende artiesten. Maar de eerstvolgende jaren willen wij vooral stappen zetten op sportief gebied. Volleybal blijft de aorta van het evenement. Ik hoop dat we weer boven de 250 teams kunnen groeien en meer deelnemers van landelijk niveau kunnen binnenhalen. Maar eerst moet er weer wat geld op de rekening komen.”

Meer info: ledubvolleybalfestival.nl.