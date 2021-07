Ledûb Volleybal Festival afgeblazen na aanscherping coronamaatregelen

Sven (12) wil straks een biertje kunnen pakken in eigen dorp, en Silke (10) wil een winkel: kinderen uit Gastel denken na over de toekomst

12 juli GASTEL - Als je het aan Roos van Meijl uit Gastel vraagt, zou ze zorgen voor een eigen clubhuis voor Jong Nederland. Het is maar een van de vele ideeën die kinderen van de basisschool hebben geopperd. Alle Gastelnaren vanaf 12 jaar hebben via een enquête kunnen meedenken over de dorpsvisie. En de werkgroep die zich daarmee bezighoudt, heeft er ook de kinderen van de hoogste groepen van obs ’t Lange bij betrokken.