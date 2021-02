Leende aan de slag met eigen dorpsvisie

LEENDE - Hoe moet Leende er in de toekomst uitzien? Hoe kan het dorp leefbaar blijven? Waar is ruimte voor woningbouw? De dorpsraad vraagt inwoners van Leende zich over deze vragen uit te spreken. Vervolgens wordt de input gebruikt om een dorpsvisie op te stellen.

De gemeente Heeze-Leende werkt in het kader van de nieuwe omgevingswet aan een omgevingsvisie voor de hele gemeente. Daarin zet het een gezamenlijke koers uit voor Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp op weg naar 2040. Los van die gemeentelijke visie gaat Leende nu zelfstandig aan de slag om een eigen dorpsvisie op te stellen.

Volgens tijdelijk voorzitter Henk Los van de dorpsraad spelen nu veel belangrijke zaken voor Leende waaronder de energietransitie, de nieuwe omgevingswet en de mogelijke samenvoeging van de drie A2-gemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard. ,,Een mooi moment om eens te kijken hoe onze inwoners over de toekomst van Leende denken”, vertelt Los.

Ook woningbouw is volgens de voorzitter een hot item in zijn dorp. ,,Welke specifieke woningen willen we in Leende; starterswoningen en seniorenwoningen? In welke prijsklasse? En misschien is een clustering van woningen met service wel interessant?”

Het dorp in

Om ideeën op te halen wil de dorpsraad behalve via de digitale kanalen, zoals de nieuwsbrief en de website, ook daadwerkelijk het dorp in om de inwoners te bereiken. ,,We zullen regelmatig op het Plus-pleintje verschijnen en aanwezig zijn bij evenementen. Ook gaan we onze jaarlijkse bijeenkomst hiervoor gebruiken. Daarnaast kunnen mensen ons bellen, mailen of appen met reacties.”

Volledig scherm Tijdelijk voorzitter van de dorpsraad in Leende Henk Los. © - Als het aan Los ligt schetst de dorpsvisie straks het toekomstplaatje van Leende. Als de visie af is, wordt het wensenlijstje voorgelegd aan de gemeenteraad en het college van B en W. ,,Zij moeten uiteindelijk bepalen wat wenselijk en wat haalbaar is.” Wanneer de dorpsvisie klaar is kan Los niet zeggen: ,,Eén jaar, twee jaar? We nemen er de tijd voor. Informatie ophalen vraagt veel tijd.”

Henk Los (85) heeft tijdelijk het voorzitterschap van de dorpsraad op zich genomen na het plotselinge vertrek van het voorzittersduo Ger Geurts en Lia Liebregts eind vorig jaar. Hij hoopt op korte termijn de voorzittershamer weer door te kunnen geven: ,,We hebben al kandidaten op het oog. Dat geldt ook voor nieuwe bestuursleden. Er liggen belangrijke vraagstukken die voor de leefbaarheid van ons dorp van grote invloed zijn. Extra deskundigheid in het bestuur is wenselijk.”

Omgevingsplan Sterksel

De gemeente is momenteel in de weer met een omgevingsvisie voor heel Heeze-Leende. De verwachting is dat die visie eind 2021 klaar is. De vertaling naar de regels wordt opgenomen in een omgevingsplan. Het college stelt voor om dat gefaseerd te doen en de kern Sterksel inclusief Kloostervelden hiervoor als eerste in aanmerking te laten komen.