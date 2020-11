Leende heeft weer eigen bibliotheek; met steun uit Den Haag

LEENDE - Zo’n tien jaar geleden werd de bibliotheek in Leende wegbezuinigd en moesten de inwoners om een boek te lenen naar Heeze of Valkenswaard. Nu is met financiële steun uit Den Haag in dorpshuis De Schammert een nieuwe bieb ingericht.

Leendenaren kunnen weer dicht bij huis boeken lenen. En dat dankzij Tweede Kamer-lid Lodewijk Asscher (PvdA). Zijn motie voor bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen is in Leende concreet gemaakt. Via die bewuste motie werd namelijk 3 miljoen euro vrijgemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvan is 225.000 euro naar Leende gegaan.

Bibliotheek Dommeldal heeft nu in de foyer van het nieuwe dorpshuis zo’n duizend boeken staan. De twee grote kleurrijke wandkasten springen meteen in het oog. Meer centraal staan kleinere kasten met boeken en zitbankjes opgesteld. ,,Boeken die hier niet staan, kunnen worden besteld” , vertelt directeur Luc Pruijn van bibliotheek Dommeldal.

Bieb vloeit op natuurlijke manier over in horecadeel

Een immense leestafel nodigt uit om een krant of een tijdschrift te lezen. Zo vloeit het bibliotheekgedeelte op een vrij natuurlijke manier over in het horecadeel van De Schammert.

De bibliotheeklocatie is verder voorzien van een automatisch uitleensysteem. De bibliotheek is elke dag toegankelijk, als ook De Schammert open is. Twee middagen - op dinsdag en donderdag - zijn er ook daadwerkelijk medewerkers van de bibliotheek aanwezig.

Quote Fijn te zien dat het goed is gelukt Wethouder Toon Bosmans, Gemeente Heeze-Leende

Wethouder Toon Bosmans (PvdA) opende de nieuwe bieb maandag samen met directeur Pruijn. Bosmans is blij dat de bieb weer terug is in Leende en een mooie plek heeft gevonden in De Schammert: ,,Dit past prima in het dorpshuis. Fijn te zien dat het goed is gelukt.”

De wethouder kreeg bij de opening een bibliotheekpas met een jaarlidmaatschap overhandigd en mocht het eerste boek lenen.

Quote Wat zijn we toch boffers met zo’n centrum Ben Polman , Vrienden van de Bieb Heeze-Leende

Ben Polman van Vrienden van de Bieb Heeze-Leende is eveneens verheugd met de nieuwe bibliotheekvoorziening: ,,Wat zijn we toch boffers met zo’n centrum. Met deze bieb brengen we de mensen behalve dichtbij boeken ook dichtbij onze activiteiten.”

Wanneer er voor het eerst vanuit Vrienden van de Bieb een activiteit wordt georganiseerd is overigens nog niet bekend.

Nog slag te maken

In Leende zijn momenteel 341 inwoners lid van Bibliotheek Dommeldal. Dat is exclusief de basisschoolleerlingen die lid zijn van Bieb op School. Daarmee zit Leende volgens Pruijn flink onder het gemiddelde. ,,Normaal ligt het aantel leden op zo’n twintig procent van de bevolking. Dus er is hier nog wel een slag te maken.”

Of het geringe aantal leden te maken heeft met de sluiting van de vorige bieb tien jaar geleden, is niet hard te maken. Hoeveel Leendenaren toen lid waren is namelijk niet bekend. Pruijn: ,,Die cijfers hebben we niet. Toen was de bieb in Leende nog geen onderdeel van Bibliotheek Dommeldal.