Leende krijgt rijksgeld voor bibliotheek

Er is een bedrag van 3 miljoen euro voor vrijgemaakt. Dat geld moeten 12 gemeenten verdelen. De gemeente Heeze-Leende heeft daarvoor samen met bibliotheek Dommeldal en de Stichting Bibliotheek Heeze-Leende, een aanvraag ingediend. Die is gehonoreerd.

Inrichting

Het nieuwe dorpshuis van Leende komt samen met de brede school in een nieuw gebouw in het centrum van het dorp. Die nieuwbouw is vorige week officieel gestart. De bouwtijd is ongeveer een jaar. De subsidie is deels voor de inrichting en deels voor de organisatie.