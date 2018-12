Leende krijgt subsidie voor welzijnsconsulent

LEENDE - Vrijwilligersorganisatie Graag Gedaan in Leende kan op zoek naar een beroepskracht. De gemeente Heeze-Leende gaat daar 20.000 euro per jaar subsidie voor geven.

De eerste beroepskracht bij Zorgcoöperatie Graag Gedaan krijgt de titel welzijnsconsulent en gaat onderzoeken of en zo ja welke ondersteuning (oudere) mensen in Leende nodig hebben. Het uiteindelijke doel is het verhogen van het welzijn van de Leendenaren en verbetering van de leefbaarheid.

Hulp

In het eerste jaar wordt begonnen met het bezoeken van de eerste groep van 100 Leendse ouderen. De consulent onderzoekt of ze behoefte hebben aan hulp of gezelschap en hoe dat geregeld kan worden.

Dit staat in een brief die B en W van Heeze-Leende stuurde aan de raadsleden. Daaruit blijkt dat de subsidie in eerste instantie bedoeld is voor 1 jaar, maar dat het de intentie is om die te verlengen. De welzijnsconsulent gaat ook de vrijwilligers begeleiden die nu al werken voor Graag Gedaan.

Preventief