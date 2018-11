Leende loopt massaal uit voor Lindse Durpskwis

LEENDE - Dat het fenomeen dorpsquiz hele volksstammen in beweging kan brengen bleek zaterdag in Leende. Daar liet een kwart van het ruim vierduizend inwoners tellende dorp de hersens kraken voor de tweede editie van de Lindse Durpskwis.

Marijn van Dijk, lid van de quizcommissie van carnavalsvereniging De Lindse Blaos, werd de afgelopen maanden regelmatig aangesproken door nieuwsgierige dorpsgenoten. "Ze hielden me goed in de gaten. De voorpret was er niet minder om, want als we de nieuwe carnavalsprins geheim kunnen houden, dan lukt het zeker met een dorpsquiz."

Raden

In vijf minuten tijd waren de quiztassen zo goed als 'uitverkocht' in gemeenschapshuis De Meent. Daar werd zaterdagavond om zeven uur het startsein voor de vijf uur durende dorpsquiz gegeven. In de tas zaten behalve een quizboek, onder meer sportplaatjes met de beeltenissen van Leendse kampioenen en zakjes thee, waarvan de smaak moest worden geraden.

De 67 deelnemende teams - 15 meer dan vorig jaar - namen hun intrek in huiskamers, clublokalen en kroegen. In het Kloosterhof, het verenigingsgebouw van Koninklijke Fanfare Philharmonie, werd volop getelefoneerd en gegoogeld. Ook zo'n beetje alle denkbare Leendse naslagwerken, waaronder alle edities van carnavalskrant D'n Blaospieper, waren voor de dag gehaald. "Vragen waar we niet direct het antwoord op kunnen vinden hangen we aan een waslijn", zegt voorzitter Stefan de Kort, "wij nemen het behoorlijk serieus. Ter voorbereiding hebben we met een paar mensen deelgenomen aan de dorpsquiz in Heeze."

Finale

Vanuit de speellocaties trokken tientallen deelnemers er met de fiets op uit voor het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van doe-opdrachten én het ruilen van sportplaatjes. Op veel plekken in het dorp werden borden en gebouwen aangelicht met zaklampen. Bij de pastorie werd pastor Wim van Meijl veelvuldig als hulplijn ingeschakeld. Deelnemers belden hem op of stonden aan de deur voor oude communiefoto's, vragen over de Calvarieberg en de voorgevel van de pastorie, waar ze moeste speuren naar een bijzondere markering. Van Meijl: "De antwoorden geef ik niet prijs, wel help ik de deelnemers een beetje op weg."

De finale van de dorpsquiz vindt zaterdag plaats in gemeenschaphuis De Meent. Na een laatste spelronde volgen de prijsuitreiking en een feestavond.