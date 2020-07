Leende trots op nieuw dorpshuis: ‘Het is een geweldig gebouw geworden’

Het huidige dorpshuis, De Meent, dat na jaren trouwe dienst zichtbaar aan vervanging toe is, steekt in schril contrast af bij de naastgelegen nieuwbouw op de hoek Dorpstraat-Kerkstraat. Medewerkers van basisschool De Triangel en kinderopvang Korein, diverse klankbordgroepleden en de nieuwe bestuursleden van Stichting Dorpshuis Leende namen woensdag een kijkje bij het in aanbouw zijnde complex. Glunderend trapte wethouder Frank de Win (CDA) de rondleiding af. ,,Ik was hier in het begin van het jaar voor het laatst, maar het ziet er nu al geweldig uit. Het gebouw gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp.”