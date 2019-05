Leende wil gezonde leefstijl uitbreiden naar het hele land; boek met handleiding moet daar bij helpen

Oh ja, zeker werden ze in het dorp veel aangesproken op hun plan. ,,Vooral in het begin", zegt sportarts Hans van Kuijk lachend, ,,dan liep ik door de supermarkt, zag ik links en rechts mensen in mijn karretje spieken om te zien wat ik had. Of ze stonden voor een rek te twijfelen en vroegen mij advies wat te kiezen. En het kwam ook wel voor dat iemand mij zag binnen komen en dan snel dingen uit zijn karretje weer ging terugleggen.”



Maar tegenwoordig kunnen Van Kuijk en lokaal huisarts Norbert van den Hurk zich tamelijk rustig door Leende begeven. Het dorp is inmiddels bekend met de GezondDorp-missie van de twee. Een groot aantal Leendenaren heeft die ook omarmd, brengt die in de praktijk en vaart daar wel bij. Trouwens, die bekendheid zal alleen maar toenemen. Voor alle mensen in Leende en waar dan ook in het land, is vanaf zondag 19 mei het boek: Van GezondDorp naar GezondLand te koop (voor 20 euro via alle boekhandels en op gezonddorp.nl). Het is een handleiding voor een gezonder leven. Zo aangenaam van vormgeving en taalgebruik en met recepten van gerechten die er zo smakelijk uitzien dat aansluiten bij ‘de beweging’ een aantrekkelijke optie wordt.