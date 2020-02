Leende zamelt geld in voor restauranteigenaar ‘Luo’ die vastzit in China vanwege coronavirus

Met een crowdfundingactie wordt er nu door dorpsgenoten geld ingezameld. Want, zo schrijft de initiatiefnemer: ‘Onze dorpsheld Luo zit door omstandigheden vast in de bergen in China, een geliefd mens die we er graag bij hadden gehad met de komende carnaval. Om hem tegemoet te komen voor de gemiste inkomsten en hem en zijn familie een steuntje in de rug te geven in deze onzeker tijden kunt u een kleine cent doneren.’ Die boodschap was niet aan dovemansoren gericht. Zondagmiddag stond de teller op bijna 3.500 euro.