Leendse Blaos in de schijnwerpers

Het was de afsluiting van een smakelijke zondag Kunstsmullen in Leende, die begon in de kerk met een optreden van het Exprezzo Kwintet. Later in de middag konden bezoekers buiten op het Kerkplein genieten van muziek, straattoneel, poëzie en schilderkunst. Daarbij was volop aandacht voor culinaire hoogstandjes.