Leendse schoolwoningen in de verkoop

LEENDE - De achttien zogeheten schoolwoningen aan de Breedvennen in Leende worden verkocht. Buurtbewoners zijn hierover vrijdag in een brief geïnformeerd door de eigenaar, de VOF Centrumplan Leende.

Vanaf 2009 bood het complex aan de Breedvennen onderdak aan basisschool De Triangel. De schoolwoningen zijn destijds gebouwd als tijdelijk onderkomen voor de basisschool, totdat de nieuwbouw in het centrum van het dorp was gerealiseerd. Na afloop zouden de gebouwen worden verhuurd of verkocht als normale woningen.

Doordat nieuwbouw in het centrum van Leende lange tijd niet van de grond kwam, duurde het verblijf van De Triangel op de Breedvennen uiteindelijk twaalf jaar. Na de afgelopen voorjaarsvakantie nam de school haar nieuwe onderkomen in het dorpshart in gebruik.

Teruggegeven

De gemeente Heeze-Leende, die het complex huurde, heeft de leegstaande schoolwoningen vrijdag teruggeven aan de VOF Centrumplan Leende, een samenwerkingsverband tussen de woningcorporaties Wooninc., Wonen Limburg en woCom.

De drie woningcorporaties hebben besloten de gebouwen te verkopen. Wat er precies met de woningen gaat gebeuren, is op dit moment nog niet bekend. “Wij zitten nog maar in het begin van de oriënterende fase. We sluiten op dit moment niets uit, alle verkoopmogelijkheden worden bekeken”, zegt een woordvoerder van woCom. Op dit moment is onder meer nog onduidelijk aan wie de woningen worden verkocht, bijvoorbeeld aan projectontwikkelaar, of rechtstreeks aan particuliere woningzoekenden. Ook wordt onderzocht wat er moet gebeuren om de gebouwen daadwerkelijk als woningen op te leveren.

Antikraak

Tot er een koper is gevonden, worden de woningen antikraak bewoond. Dit om vernielingen en overlast in de buurt te voorkomen. Omwonenden van de schoolwoningen zijn vrijdag geïnformeerd over de plannen van de woningcorporaties.

Eerder maakte een groep Leendenaren haar interesse kenbaar om een woongemeenschap voor ouderen in de schoolwoningen onder te brengen. Die plannen gingen ruim een jaar geleden de ijskast in vanwege de in de ogen van de initiatiefnemers te hoge vraagprijs.