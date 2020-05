Leendse sportzaak en -clubs bundelen corona-krachten

Al honderden verkocht

In overleg met verschillende hockey- en voetbalverenigingen is er door Play-eigenaren Michael van den Eijnden en Bram van der Linden een clubactie opgezet. Sporters kunnen de clubkas van hun vereniging spekken door een sportshirt of hoodie met het eigen clubdesign en clublogo te kopen. Ze kosten tussen de 15 en 35 euro. Van elk verkocht kledingstuk gaat 7,50 euro naar de desbetreffende vereniging. Inmiddels zijn er honderden verkocht en zijn ook verenigingen uit andere takken van sport bij het initiatief aangehaakt. Bestellen kan online via playfootball.shop/actie en playhockey.shop/actie, of in de winkel op bedrijventerrein Verassend Veel aan de Langstraat in Leende. De actie duurt nog zeker tot eind mei.